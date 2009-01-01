Похолодание и дождь. Синоптик раскрыла, какая погода в Киеве ожидается завтра

В столице днем осадков не будет, спрогнозировала Диденко.

Дождь в столице, иллюстрация УНИАН

В среду, 13 сентября, в Киеведо 20 градусов со знаком плюс, ночью и утром возможен небольшой дождь.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что завтра днем в городе осадков не будет.

"В Киеве… похолодает. До +20 градусов. Ночью и утром в столице возможен небольшой дождь", — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.