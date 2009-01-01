Похолодание и дожди. Синоптик спрогнозировала, какая погода в Киеве будет на выходных

Ночная температура воздуха будет 3-6 градусов со знаком плюс, отметил Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация Reuters

Синоптикспрогнозировала, что на выходных — 21-22 октября — в Киеве ощутимо похолодает, ожидаются дожди.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что в субботу днем будет +10 +11 градусов, в воскресенье — +8 +10 градусов.

"Ночная температура воздуха в пределах 3-6 градусов тепла. Дождь в столице ожидается вечером 21 октября и в ночь на воскресенье", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в Киеве из-за ливней были затоплены ряд улиц, в частности, в Днепровском районе вода залила участок бульвара Перова. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.