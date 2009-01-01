Покушение на чеченских добровольцев в Киеве: копы уже допрашивают киллера

Личность преступника будет установлена законным путем, сказал Князев.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

Глава Национальной полициизаявил, что правоохранители допрашиваютсил АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Об этом он рассказал на брифинге в Днепре, пишет УНИАН.

В то же время председатель подчеркнул, что нападавший был задержан, в первую очередь, благодаря оперативным действиям женщины.

"Преступник, совершивший это правонарушение, в настоящее время задержан. Сейчас находится на стационарном лечении, но с ним проводят активные следственные действия. Именно в это время проводится его допрос", — отметил управленец.

По словам Князева, он не хотел бы акцентировать внимание на том, какая фамилия задержанного. "Личность будет установлена законным путем, и после проведения первоочередных следственных действий мы можем дать какие-то комментарии", — добавил глава Нацполиции.

Напомним, 1 июня в Подольском районе Киева произошла стрельба — киллер из пистолета выстрелил в Адама Осмаева, после чего жена активиста Амина Окуева открыла по злоумышленнику огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу.