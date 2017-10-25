"Покушение" на нардепа. В Киеве у телеканала был взрыв, ранен "радикал"

Народного избранника после инцидента забрали в больницу.
Об этом пресс-служба политика написала на его странице в Facebook.
В то же время она назвала случившееся покушением на нардепа.
"На выходе из телеканала "Эспрессо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, сейчас его везут в больницу", — отмечается в сообщении.
По данным espreso.tv, инцидент случился на ул. Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. Очевидцы рассказали, что взорвался мотоцикл, на котором приехали двое мужчин. Один из них тяжело ранен, второй — в немного лучшем состоянии, пострадали Мосийчук и политолог Виталий Бала.
Фото: espreso.tv