"Понабирали психбольных и дегенератов". Сеть возмущается разбившим машину копом. Видео

Полицейский заряженным пистолетом разбил капот и ветровое стекло автомобиля, который, как ему показалось, пытался совершить на него покушение.

Фото: кадр из видео

Инцидент произошел в Киеве на улице Крещатик, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

"Вижу, что он идет ко мне, я останавливаюсь возле него, так, чтобы ему было удобно подойти к окну и пообщаться. Когда я остановился, у него на лице появляется какая-то гримаса, он начинает бить по капоту машины", - рассказал водитель транспортного средства Вячеслав Снисаренко.

Регистратор зафиксировал, как после неоднократных ударов кулаком по капоту 26-летний коп Роман Габро выхватил табельное оружие, дослал патрон в патронник и начал бить рукоятью пистолета по капоту и лобовому стеклу автомобиля, разбив последнее. Как рассказали супруги, позже полицейский утверждал, что на него пытались совершить наезд. В результате машину у супругов эвакуировали, не оформив протокола изъятия, в результате чего семейная пара две недели пыталась понять, куда делось их транспортное средство. В Нацполиции заявили, что сотрудник действовал в рамках закона.

Ранее Габро уже успел отметиться еще одним неоднозначным поведением, когда он и его напарники набросились на руководителя жилищного кооператива, который вызвал патруль для составления жалобы на качество дорожного покрытия. Ему выламывали руки и наносили неоднократные удары, в том числе ногами, когда мужчина сидел на земле.

В сети свежий инцидент с участием реформированной полиции вызвал широкий резонанс:

"В очередной раз необходимо констатировать, что благодаря реформе в новую полицию набрали психбольных, вооружили их, наделили властными полномочиями и выпустили на улицы", - пишет блогер Александр Волков.

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