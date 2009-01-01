Попалась с поличным. В Киеве на взятке поймали ведущего инспектора центра занятости

Инспектора задержали после передачи акта в обмен на квитанцию о перечислении оговоренной суммы.
Об этом идет речь в сообщении столичной прокуратуры.
Отмечается, что за 6 тысяч гривен чиновница обещала ликвидатору предприятия составить положительный акт о результатах проверки правильности начисления и своевременности уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование. Она требовала перечислить деньги на банковский счет.
Инспектора задержали с поличным после передачи акта в обмен на квитанцию о перечислении оговоренной суммы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Киеве на взятке попался арбитражный управляющий с подельниками.
Фото: kyiv.gp.gov.ua.