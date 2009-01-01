Попалась с поличным. В Киеве на взятке поймали ведущего инспектора центра занятости

Инспектора задержали после передачи акта в обмен на квитанцию о перечислении оговоренной суммы.

В Киеве на взятке поймали инспектора центра занятости Газета Киевская

В Киеве на взятке задержали ведущего инспектора отдела расследований страховых случаев Голосеевского районного центра занятости.

Об этом идет речь в сообщении столичной прокуратуры.

Отмечается, что за 6 тысяч гривен чиновница обещала ликвидатору предприятия составить положительный акт о результатах проверки правильности начисления и своевременности уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование. Она требовала перечислить деньги на банковский счет.

Инспектора задержали с поличным после передачи акта в обмен на квитанцию о перечислении оговоренной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве на взятке попался арбитражный управляющий с подельниками.

Фото: kyiv.gp.gov.ua.