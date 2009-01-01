Попытка самоубийства в Киеве. Возле КПИ парень перерезал себе горло

Парня удалось откачать. У него две раны на шее, с двух сторон.
Как сообщается в группе КПИ live в Telegram, молодой мужчина перерезал себе горло, пишет Сегодня.
Под корпусом — полиция и скорая помощь, в "скорой" лежит залитый кровью парень.
В группе также утверждают, что пострадавшему 28 лет и он готовился к самоубийству, говорил, что не хочет жить. К счастью, в итоге парня удалось откачать. У него две раны на шее, с двух сторон.
Прямо сейчас под 7-ой. Подробности собираем тут: https://t.co/OCVohPzmjX pic.twitter.com/sobAEJMnd1— КПИ live (@kpi_live) 13 вересня 2017 р.
Напомним, на Южном мосту в Киеве сбили мужчину и несколько раз переехали тело.
фото: kpi.live