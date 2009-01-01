Попытка самоубийства в Киеве. Возле КПИ парень перерезал себе горло

Парня удалось откачать. У него две раны на шее, с двух сторон.

Парень готовился к самоубийству, говорил, что не хочет жить kpi.live

В Киеве возле 7-го корпуса Киевского политехнического института произошло чрезвычайное происшествие.

Как сообщается в группе КПИ live в Telegram, молодой мужчина перерезал себе горло, пишет Сегодня.

Под корпусом — полиция и скорая помощь, в "скорой" лежит залитый кровью парень.

В группе также утверждают, что пострадавшему 28 лет и он готовился к самоубийству, говорил, что не хочет жить. К счастью, в итоге парня удалось откачать. У него две раны на шее, с двух сторон.

Напомним, на Южном мосту в Киеве сбили мужчину и несколько раз переехали тело.

фото: kpi.live