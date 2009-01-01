Попытка штурма палаточного городка митингующих в центре Киева: есть задержанные

Участников акции поместили в автозак, отметила активистка.

Палатки и митингующие под Радой, иллюстрация Reuters

В среду, 18 октября, в центре Киева при попытке штурмаполицейские задержали десять человек.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на участников акции.

По сведениям агентства, одна из активисток, которая выступала на сцене, рассказала, что правоохранители поместили задержанных в автозак.

"Часть митингующих подошла к автозаку, который находился во внутреннем дворе парламента на углу Садовой и Грушевского, но спецназовцы оттеснили митингующих. Автозак выехал со двора и через площадь Конституции направился в сторону Мариинского парка", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназовцы пытались штурмовать палаточный городок активистов, те отбивались, силовики применили слезоточивый газ, пострадал народный депутат от "Самопомочі" Егор Соболев.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.

Видео: facebook.com/Vyzvolennia.Ukr