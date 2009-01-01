Попытка штурма палаточного городка митингующих в центре Киева: есть задержанные

Участников акции поместили в автозак, отметила активистка.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на участников акции.
По сведениям агентства, одна из активисток, которая выступала на сцене, рассказала, что правоохранители поместили задержанных в автозак.
"Часть митингующих подошла к автозаку, который находился во внутреннем дворе парламента на углу Садовой и Грушевского, но спецназовцы оттеснили митингующих. Автозак выехал со двора и через площадь Конституции направился в сторону Мариинского парка", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в Киеве спецназовцы пытались штурмовать палаточный городок активистов, те отбивались, силовики применили слезоточивый газ, пострадал народный депутат от "Самопомочі" Егор Соболев.
Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.
Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки. Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.
Видео: facebook.com/Vyzvolennia.Ukr