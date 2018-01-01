Посетитель киевского супермаркета получил удар ножом за замечание

Инцидент произошел на проспекте Тычины.

Полицейские задержали мужчину, который с ранил ножом в живот посетителя супермаркета в Днепровском районе Киева

Как сообщила прес-служба полиции, пьяный злоумышленник, приставал к прохожим, а когда один из мужчин сделал ему замечание, тот ударил его ножом в живот.

Инцидент произошел около 00.00 возле супермаркета на проспекте Тычины.

Очевидцы сообщили приметы, с помощью которых полицейские установили личность нападавшего и его местонахождение.

Открыто уголовное дело по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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