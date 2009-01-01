Посол Британии защитила Киев, не согласившись с рейтингом журнала The Economist

Город движется вверх, а не вниз, заявила Джудит Гоф.

Джудит Гоф Пресс-служба

Посол Великобритании Джудит Гоф отказалась согласиться с низкой позицией Киева в рейтинге комфортных для жизни городов, составленном журналом The Economist.

Об этом Гоф написала в своем аккаунте в Twitter.

При этом она подчеркнула, что благодаря реформам и решительности городских властей Киев должен быть на более высокой позиции.

"Сложно согласиться с рейтингом Киева (в исследовании The Economist, — Ред.). Да, есть вопросы, но благодаря реформам и решительности я вижу, что город движется вверх, а не вниз", — отметила британский посол.

Напомним, ранее журнал The Economist опубликовал рейтинг комфортных для жизни городов, в котором Киеву было отведено 131 место из 140.