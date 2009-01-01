"Потерянный дом". В киевском метро волонтеры презентовали трогательную фотовыставку

Выставка продлится до 5 марта, осмотреть ее можно в любое время работы подземки.

На выставке представлены работы трех фотографов "Вернись живым"

В Киеве в арт-вестибюль станции метро "Золотые Ворота" волонтеры презентовали трогательную фотовыставку, подготовленную к третьей годовщинеи начала

Об этом "Главреду" сообщили в волонтерском движении "Вернись живым".

Экспозиция называется "Потерянный дом", она состоит из фотографий с бездомными животными, которые живут в зоне спецоперации рядом с военными.

"Фотопроектом мы хотим трогательным образом напомнить людям, что война рядом. Собаки, кошки на фотографиях — животные, которые потеряли дом и прибились к военным или родились во время войны", — отметил основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега.

По его словам, "очень часто это друзья, которые первыми предупреждают об обстреле". "Сейчас все говорят об усталости от войны, но если мы хотим, чтобы война закончилась — мы должны объединяться и приложить усилия для победы", — добавил активист.

Кроме того, один из авторов представленных на выставке фотографий — Алексей Чернышев — сказал, что в зоне АТО много животных, брошенных в начале войны.

"Во время обстрела в Песках овчарка-героиня "Муха" защищала тушенку от местных собак, ездила с ребятами в БТРе и даже за свою преданность была почетно принята в ряды десантников. В АТО ей повезло найти нового хозяина, который приютил ее после демобилизации", — сказал фотограф.

В столичном метро фотовыставка продлится до 5 марта, осмотреть ее можно в любое время работы подземки. На выставке представлены работы фотографов Алексея Чернышева, Александра Гайдара и Андрея Рымарука, сделанные в зоне АТО в 2014-2016 годах.

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