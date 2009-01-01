Поврежденная рука, сильный испуг. В Киеве легковушка на переходе сбила ребенка

Авария случилась в Святошинском районе, на месте происшествия скорую ждали полчаса.

Водитель авто утверждает, что ему закрывал видимость грузовик facebook.com/dtp.kiev.ua

В среду утром, 22 ноября, в Святошинском районе Киева легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе , пострадавший попал в больницу, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла на ул. Симиренко около 8:00, мальчик повредил руку и серьезно испугался.

"ВАЗ сбил 10-летнего ребенка... Водитель легковушки говорит, что перед ним ехал грузовик, закрывавший видимость. Мальчика было трудно заметить, поскольку мама держала сына за руку, но шла немного впереди", — отмечается в сообщении.

Также он утверждал, что задел ребенка левой фарой машины. На место ДТП вызвали скорую помощь, она приехала через полчаса. Пострадавшего увезли в "Охматдет".

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева на перекрестке ул. Полярной и Калнышевского авто влетело в магазин, расположенный возле остановки общественного транспорта, не обошлось без пострадавших.