Пожар и смерть в Киеве: в квартире нашли мертвым парня

Погибший был собственником жилья, до возгорания у него были гости, выяснили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
В ведомстве уточнили, что о возгорании в жилище правоохранителям сообщили местные жители.
"Пострадавшего с травмой живота и ожогами головы нашли мертвым в его собственной квартире", — отметили в пресс-службе.
После осмотра квартиры копы опросили соседей и выяснили, что к 21-летнему парню пришли его знакомые, через некоторое время они покинули квартиру, а потом жильцы дома почувствовали запах дыма.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса", — добавили в полиции.
Напомним, 17 февраля в Святошинском районе Киева люди возле детской площадки нашли зарезанного мужчину. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.
Фото: kyiv.npu.gov.ua