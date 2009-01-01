Пожар и смерть в Киеве: в квартире нашли мертвым парня

Погибший был собственником жилья, до возгорания у него были гости, выяснили в полиции.

Последствия пожара kyiv.npu.gov.ua

В Соломенском районе Киева в одной из квартир произошел пожар, на месте происшествия нашли мертвым парня с ножевым ранением и ожогами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что о возгорании в жилище правоохранителям сообщили местные жители.

"Пострадавшего с травмой живота и ожогами головы нашли мертвым в его собственной квартире", — отметили в пресс-службе.

После осмотра квартиры копы опросили соседей и выяснили, что к 21-летнему парню пришли его знакомые, через некоторое время они покинули квартиру, а потом жильцы дома почувствовали запах дыма.

Последствия пожара kyiv.npu.gov.ua

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса", — добавили в полиции.

Напомним, 17 февраля в Святошинском районе Киева люди возле детской площадки нашли зарезанного мужчину. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua