Пожар в Киевской многоэтажке, трое погибших, опубликованы фото и видео с места трагедии

Один из погибших — мужчина — выпрыгнул из окна горящей квартиры.

В Шевченковском районе Киева на седьмом этаже горела квартира, ликвидация пожара продолжается, погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГосЧС.

По словам спикера управления Светланы Водолаги, один из погибших — мужчина — выпрыгнул из окна горящей квартиры.

"Спасатели долго не могли попасть в квартиру из-за бронированных дверей, долго устанавливали автолестницу. В квартире обнаружили тела еще двух человек, их личности устанавливаются. Пожар пока локализован, но не ликвидирован. Работают 4 единицы основной и спецтехники и около 20 человек личного состава", — сообщила она.

По словам соседей, хозяйка квартиры — женщина-инвалид, взявшая к себе на проживание квартирантов.

Позже в пресс-службе ГосЧС уточнили, что пожар произошел в девятиэтажке по пер. Бехтеровском, 10. Информация о возгорании поступила спасателям в 12:19, а в 13:10 пожар был локализован.

Напомним, на Киевщине в городе Ирпень, в ночь на 11 августа, в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв

Видео: 112 Украина