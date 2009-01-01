Пожар в жилом доме на киевской Оболони, есть пострадавшие, 30 человек эвакуировали

При пожаре пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: двое детей и мужчина.

В Киеве , 20 марта, в жилом доме на улице Лайоша Гавро, 14 на Оболони вспыхнул пожар.

В результате данного события шесть человек пострадали, еще 30 человек эвакуировали, сообщает портал Киев оперативный.

Пожар вспыхнул в комнате уборщицы, которая расположена на первом этаже.

При пожаре пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: двое детей и мужчина.

"Первыми на место прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Они же и начали эвакуацию. Всего эвакуировано более 30 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля, в Василькове Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое человек.

фото: kyivoperativ.info