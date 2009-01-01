Пожар в жилом доме на киевской Оболони, есть пострадавшие, 30 человек эвакуировали

При пожаре пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: двое детей и мужчина.
В результате данного события шесть человек пострадали, еще 30 человек эвакуировали, сообщает портал Киев оперативный.
Пожар вспыхнул в комнате уборщицы, которая расположена на первом этаже.
При пожаре пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: двое детей и мужчина.
"Первыми на место прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Они же и начали эвакуацию. Всего эвакуировано более 30 человек", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 февраля, в Василькове Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое человек.
фото: kyivoperativ.info