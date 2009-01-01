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Пожар в жилом доме на киевской Оболони, есть пострадавшие, 30 человек эвакуировали

Сегодня, 09:09
Киев, Оболонь, пожар -1 < >
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1 / 5 (kyivoperativ.info)

При пожаре пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: двое детей и мужчина.

Киев, Оболонь, пожар -1
kyivoperativ.info
В Киеве, 20 марта, в жилом доме на улице Лайоша Гавро, 14 на Оболони вспыхнул пожар.

В результате данного события шесть человек пострадали, еще 30 человек эвакуировали, сообщает портал Киев оперативный.

Пожар вспыхнул в комнате уборщицы, которая расположена на первом этаже.

При пожаре пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: двое детей и мужчина.

"Первыми на место прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Они же и начали эвакуацию. Всего эвакуировано более 30 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля, в Василькове Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое человек.

фото: kyivoperativ.info

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Киев, Оболонь, пожар, пострадавшие, эвакуация, спасатели, ГСЧС, полиция
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