Пожар возле Минтранса в Киеве, проспект Победы перекрыт, опубликованы фото и видео

Автомобильное движение возле места события перекрыто.
В Киеве между зданием Министерства транспорта и больницей "Охматдет" произошел пожар.
К месту событий приехали две пожарные машины и скорая помощь, сообщает ТСН.
По словам свидетеля, движение по улице Чорновола на проспект Победы перекрыт, а на месте находится очень много людей.
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, загорелся потолок на 2 этаже, выгорела квартира и балкон. Предварительно, без пострадавших.
"На месте работали около 5 единиц техники и более 20 человек личного состава, две скорые, полиция и газовые службы. Была сложность с подачей воды, старое оборудование. И это 2 этаж", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 2 октября, в Запорожье произошел пожар в двухэтажном здании хостела, в результате которого погибли пять человек.
фото; видео: facebook.com/dtp.kiev.ua