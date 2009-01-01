Пожар возле Минтранса в Киеве, проспект Победы перекрыт, опубликованы фото и видео

Автомобильное движение возле места события перекрыто.

Скриншот В Киеве между зданием Министерства транспорта и больницей "Охматдет" произошел пожар.

К месту событий приехали две пожарные машины и скорая помощь, сообщает ТСН.

По словам свидетеля, движение по улице Чорновола на проспект Победы перекрыт, а на месте находится очень много людей.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, загорелся потолок на 2 этаже, выгорела квартира и балкон. Предварительно, без пострадавших.

"На месте работали около 5 единиц техники и более 20 человек личного состава, две скорые, полиция и газовые службы. Была сложность с подачей воды, старое оборудование. И это 2 этаж", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 октября, в Запорожье произошел пожар в двухэтажном здании хостела, в результате которого погибли пять человек.

фото; видео: facebook.com/dtp.kiev.ua