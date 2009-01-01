Православные и греко-католики отмечают Святвечер, где киевляне смогут окунуться на Крещение

Люди окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней на целый год.
В память о Крещении в храмах проходит освящение воды. Вода, освященная вечером накануне Богоявления — "вечерняя вода" — считается самой целебной. Девушки в этот вечер гадают.
А 19 января вода освящается на водоемах, в проруби – "Иордане". После торжественного молебна священник трижды опускает в воду крест. После чего люди окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней на целый год.
Как пишут местные СМИ, нырнуть в прорубь смогут и киевляне, для этого оборудованы специальные места, сообщает "Знай".
Гидропарк
Одно из самых любимых мест для купания среди моржей (станция метро "Гидропарк").
Оболонская набережная
Гуляния пройдут у Св.Покровського собора, улица Приречная, 5а (станция метро "Минская").
Голосеевский парк
Торжества состоятся у Св.Покровського Голосеевского монастыря (станция метро "Лыбидская", "Голосеевская").
Парк Дружбы народов
Здесь пройдет "Моржи Fest". В программе мероприятия — мастер-классы по моржевание. Старт в 13:00 (станция метро "Петровка").
Мамаева слобода
В 11:00 здесь состоится Великое освящение воды на озере возле церкви (станция метро "Шулявская").
Пирогово
С утра в старинной церкви Архангела Михаила состоится литургия освящения воды. Вход платный — 40 грн (станция метро "Лыбидская").
Озеро Тельбин
Обряд освящения воды состоится возле церкви Рождества Христова на проспекте Павла Тычины.
Напомним, на Киевщине в с. Копачив Обуховского района "Парк Киевская Русь" приглашает всех желающих, кто хочет прикоснуться к древним славянским традициям отпраздновать 19 января Крещение.