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Православные и греко-католики отмечают Святвечер, где киевляне смогут окунуться на Крещение

Сегодня, 08:20

Люди окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней на целый год.

Крещение
19 января вода освящается на водоемах, в проруби – "Иордане" wikii.ru
18 января, накануне праздника Крещения, православные и греко- католики отмечают второй Святвечер, празднуется "Голодная кутья".

В память о Крещении в храмах проходит освящение воды. Вода, освященная вечером накануне Богоявления — "вечерняя вода" — считается самой целебной. Девушки в этот вечер гадают.

А 19 января вода освящается на водоемах, в проруби – "Иордане". После торжественного молебна священник трижды опускает в воду крест. После чего люди окунаются в воду, веря, что такое купание очищает от грехов и избавляет от болезней на целый год.

Крещение
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Как пишут местные СМИ, нырнуть в прорубь смогут и киевляне, для этого оборудованы специальные места, сообщает "Знай".

Гидропарк

Одно из самых любимых мест для купания среди моржей (станция метро "Гидропарк").

Оболонская набережная

Гуляния пройдут у Св.Покровського собора, улица Приречная, 5а (станция метро "Минская").

Голосеевский парк

Торжества состоятся у Св.Покровського Голосеевского монастыря (станция метро "Лыбидская", "Голосеевская").

Парк Дружбы народов

Здесь пройдет "Моржи Fest". В программе мероприятия — мастер-классы по моржевание. Старт в 13:00 (станция метро "Петровка").

Мамаева слобода

В 11:00 здесь состоится Великое освящение воды на озере возле церкви (станция метро "Шулявская").

Пирогово

С утра в старинной церкви Архангела Михаила состоится литургия освящения воды. Вход платный 40 грн (станция метро "Лыбидская").

Озеро Тельбин

Обряд освящения воды состоится возле церкви Рождества Христова на проспекте Павла Тычины.

Напомним, на Киевщине в с. Копачив Обуховского района "Парк Киевская Русь" приглашает всех желающих, кто хочет прикоснуться к древним славянским традициям отпраздновать 19 января Крещение. 

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Крещение, Святвечер, кутя, купания, гадания, киевляне
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