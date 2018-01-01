Президент УЕФА поблагодарил Киев за отличную организацию финалов Лиги чемпионов

Минимум половина болельщиков снова вернется в Киев, уверен чиновник.
"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это – самое масштабное спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера (видео было записано 27 мая, – ред.), и в предыдущие дни не было ни одной ошибки!" – подчеркнул глава УЕФА.
По его словам, после идеально организованного финала Лиги чемпионов, как минимум половина болельщиков снова вернутся в Киев.
"Спасибо за все! Благодарю за гостеприимство. Я уверен в том, что как минимум половина болельщиков снова вернутся в Киев. Если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать абсолютно любое событие. Вы точно сможете!" – констатировал Александр Чеферин.
Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов – 2018. К нему в городе были подготовлены фан-зоны и точки сбора болельщиков, организован их подвоз и безопасное перемещение, а также проведен ряд развлекательных мероприятий. По словам Виталия Кличко, болельщики также оценили уровень подготовки столицы.
"Перед матчем я имел возможность поговорить с фанатами и слышал от них только положительные отзывы. Болельщики и "Ливерпуля", и "Реала" рассказывали, что приятно поражены Киевом, его красотой и той атмосферой, которая царит в городе", – заявил Кличко.
Отметим, согласно информации Киевской городской государственной администрации, всего в столицу на период проведения финалов Лиги чемпионов приехали более 50 тыс. болельщиков из разных стран.
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