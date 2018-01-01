Президент УЕФА поблагодарил Киев за отличную организацию финалов Лиги чемпионов

Минимум половина болельщиков снова вернется в Киев, уверен чиновник.

Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко справился с организацией финалов Лиги чемпионов УЕФА на отлично, доказав, что столица Украины способна достойно проводить события мирового масштаба. Об этом по итогам футбольного праздника заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги чемпионов. Не стоит забывать, что это – самое масштабное спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера (видео было записано 27 мая, – ред.), и в предыдущие дни не было ни одной ошибки!" – подчеркнул глава УЕФА.

По его словам, после идеально организованного финала Лиги чемпионов, как минимум половина болельщиков снова вернутся в Киев.

"Спасибо за все! Благодарю за гостеприимство. Я уверен в том, что как минимум половина болельщиков снова вернутся в Киев. Если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать абсолютно любое событие. Вы точно сможете!" – констатировал Александр Чеферин.

Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов – 2018. К нему в городе были подготовлены фан-зоны и точки сбора болельщиков, организован их подвоз и безопасное перемещение, а также проведен ряд развлекательных мероприятий. По словам Виталия Кличко, болельщики также оценили уровень подготовки столицы.

"Перед матчем я имел возможность поговорить с фанатами и слышал от них только положительные отзывы. Болельщики и "Ливерпуля", и "Реала" рассказывали, что приятно поражены Киевом, его красотой и той атмосферой, которая царит в городе", – заявил Кличко.

Отметим, согласно информации Киевской городской государственной администрации, всего в столицу на период проведения финалов Лиги чемпионов приехали более 50 тыс. болельщиков из разных стран.

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