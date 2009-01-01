"Пробег под каштанами" в День Киева. 10 тысяч желающих, мэр Кличко и дети, опубликованы фото

Собранные во время пробега средства передадут детям с заболеваниями сердца.

В столице 28 мая ко Дню Киева более 10 тысяч человек приняли участие в 25-м благотворительном "Пробеге под каштанами". Городской голова Виталий Кличко также присоединился к забегу.

Всего в программе 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег на колясках, детский забег и благотворительный, сообщает УНИАН.

"Пробег под каштанами" — не только шанс показать свои профессиональные навыки, но и возможность помочь детям и их близким, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Собранные во время пробега средства передадут детям с заболеваниями сердца.

В этом году собирают средства на закупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Перед началом забега все участники на Михайловской площади вместе сделали разминку. Пока взрослые бежали, с их детками проводили время аниматоры мероприятия.

К забегу присоединились как компании, которые бежали в футболках со своими логотипами, а также семьи, отдельные люди, желающие проверить свою выносливость и помочь детям.

Кроме того, к забегу присоединились ветераны АТО. "Пробег под каштанами" — самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине.

Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время Пробега под каштанами, направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Напомним, в течение 27-28 мая в этом году киевляне и гости города отмечают 1535-ю годовщину основания украинской столицы. Одним из самых интересных моментов был массовый парад вышиванок: люди прошлись по центру столицы, демонстрируя традиционную одежду.

В вышиванках некоторые с собой принесли даже домашних любимцев. На Софийской площади начали концерт с массового исполнения песни "Как тебя не любить, Киев мой".

В целом программа празднования Дня Киева насчитывает около 200 пунктов.

фото: facebook.com/Probegpodkashtanami; facebook.com/merkieva