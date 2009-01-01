Прогуляемся по столичному рынку недвижимости?

Аналитики портала Кrysha.ua настроены довольно оптимистично. Рынок недвижимости постепенно стабилизируется.

Столица ежегодно манит к себе гостей не только из разных городов, но и стран. И каждому офисному сотруднику, рабочему на заводе, бизнесмену разного уровня достатка необходимо жилье в городе. По информации портала Krysha.ua купить квартиру в Киеве на вторичке или в новострое сейчас выгоднее всего. Цены застыли на уровне 2016 года, а покупательская способность постепенно растет. Какова ситуация по районам города?

Левый или правый берег: где в столице жить хорошо

Покупка недвижимости зависит от дальнейших целей использования. Если вы собираетесь сдавать квартиру, то выбирайте варианты:

— Шулявка. Тихий спальный район приютил много столичных вузов. А значит абитуриенты, студенты, аспиранты и молодые преподаватели периодически в поисках съемного жилья. За 46 тыс. долларов здесь отдают 3-комнатную квартиру площадью 54 кв. м. Дорогой вариант, который в дальнейшем вы сможете предложить иностранным студентам, стоит порядка 129 тыс. долларов за 97 кв. м. Если вы желаете быть первыми хозяевами, то выбирайте новостройки. В районе Шулявки 3-комнатные апартаменты на 90 кв. м с черновой отделкой потянут на 55 тыс. долларов;

— Нивки — молодой и перспективный район. Застройщики предлагают квартиры эконом-класса от 32 тыс. долларов. Если вас не смущают низкие потолки и теснота хрущевок, то за 20 тыс. долларов отдают однушку в удовлетворительном состоянии с перспективой ремонта;

— Голосеево. Много пространства, зоны отдыха и парки покоряют с первого взгляда. Район славится демократичной ценовой политикой жилья. Так, в новых ЖК застройщики отдают предпочтение однокомнатным вариантам за 25 тыс. долларов. На вторичном рынке двухкомнатные квартиры обойдутся от 27 тыс. долларов;

— Печерский и Подол — районы с высокой исторической ценностью и заоблачными ценами на квадратные метры. В новостройках здесь предлагают апартаменты бизнес и премиум-класса, стоимость которых стартует от 120 тыс. долларов. Преимущественно это клубные дома с бассейнами, закрытой территорией и охраной. На вторичке, если хорошо поискать, попадаются скромные варианты с подольской пропиской за 25 тыс. долларов, но они требуют вложений.

Что нам готовит осень и зима?

Аналитики портала Кrysha.ua настроены довольно оптимистично. Рынок недвижимости постепенно стабилизируется. Финансисты констатируют, что количество сделок по ипотеке возросло, а застройщики завершают проекты в срок. Что касается вторички, то предложений в центральных районах и на окраине столицы предостаточно. Если вы решили купить квартиру с историей и стать не первыми хозяевами, то прочтите статью "Обтяження, яких варто уникати покупцям квартир".