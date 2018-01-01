Прокопив заявил о том, что допускает введение моратория на переименование улиц столицы

Далеко не все киевляне поддерживают массовое переименование улиц в своем городе, нужно искать компромисс, заявил секретарь Киевсовета.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив допустил введение временного моратория на переименование улиц столицы.

"Киевский городской совет за последние три года переименовал около 200 улиц, в том числе 162 – в рамках декоммунизации. Это процесс, который проходит по всей стране. При этом я могу понять возмущение некоторых киевлян, поскольку не все поддерживают массовые переименования. Для снятия социального напряжения нужно искать компромисс. Таким компромиссом может стать мораторий на переименование улиц сроком на 7 лет. Тем более, что в Киеве процесс декоммунизации практически завершен", – заявил Прокопив в интервью изданию Украинские новости.

При этом секретарь Киевсовета уточнил, что предлагаемый мораторий касается только переименований улиц в рамках декоммунизации, а в случае со сменой названия, например, в честь героя Украины, этот вопрос депутаты рассматривать будут в любом случае.

"Нужно понимать, что Киевсовет не принимает решение, какие названия будут носить улицы, площади или парки. Этот вопрос решают граждане. Как я уже сказал, для нас важно объединить киевлян, а не рассорить. Поэтому для присвоения новых названий в честь героев, выдающихся украинцев у нас есть четкая процедура, с которой можно ознакомиться на веб-портале киевской власти. Там же, кстати, доступен полный перечень переименованных улиц с объяснениями новых названий", – отметил секретарь Киевсовета.

Он также подчеркнул, что, если эта либо любая другая петиция наберет необходимое количество голосов, то она обязательно будет рассмотрена в установленном порядке.

Напомним, что петиция о моратории на переименование киевских улиц, бульваров и площадей 26 февраля была зарегистрирована на сайте петиций Киевсовета.

Напомним, 22 февраля Киевсовет поддержал переименование Московского моста.