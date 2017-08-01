Пронзенная мечом Россия. Опубликованы фото и видео открытого в Киеве памятника героям АТО

Памятник установлен на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева.
Об этом сообщает канал 112.
Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.
Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.
По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятник символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".
Напомним, ранее сообщалось, что в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.
Видео: 5 канал.