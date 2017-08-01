Пронзенная мечом Россия. Опубликованы фото и видео открытого в Киеве памятника героям АТО

Памятник установлен на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева.

Открытие памятника героям АТО УНИАН

Во вторник, 15 августа, в Киеве был открыт памятный знак, посвященный участникам АТО на Донбассе

Об этом сообщает канал 112.

Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.

Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.

По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятник символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.

Фото: УНИАН, expres.ua.

Видео: 5 канал.