Сегодня, 22:36 RSS

Пронзенная мечом Россия. Опубликованы фото и видео открытого в Киеве памятника героям АТО

Сегодня, 20:57
Киев, памятник АТО < >
< >
1 / 8 Открытие памятника героям АТО (УНИАН)

Памятник установлен на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева.

Киев, памятник АТО
Открытие памятника героям АТО УНИАН
Во вторник, 15 августа, в Киеве был открыт памятный знак, посвященный участникам АТО на Донбассе.

Об этом сообщает канал 112.

Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.

Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.

По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятник символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.

Фото: УНИАНexpres.ua.

Видео: 5 канал.

Теги:  
Киев, АТО, памятник, Россия, меч
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...