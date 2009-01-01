Протесты под Радой. Ночь прошла спокойно, митингующие ждут голосования в парламенте

Активисты говорят, что будут пускать в Раду всех депутатов, однако не будут выпускать в случае негативного голосования.

Ночь на 19 октября в палаточном городке протестующих под Верховной Радой прошла спокойно.

По информации dtp.kiev.ua в Facebook, не спали ни митингующие, ни правоохранители, однако ситуация оставалась спокойной.Это видно из фото, сделанных ночью под стенами парламента.

Между тем, нардеп Егор Соболев на своей странице в Facebook рассказал, что после вчерашних столкновений с силовиками в лагере значительно больше митингующих.

"В лагере стало втрое больше людей. Думаю, это уберегло нас от новых нападений. Когда люди имеют добрые намерения и требования, на них нападают, пытаются кого-то запугать, спровоцировать и пролить кровь", — говорит политик.

По информации ТСН, утром активисты убирают палаточный городок и ждут голосования в парламенте по двум законопроектам — относительно снятия неприкосновенности с нардепов и изменений в избирательное законодательство.

Вопроса создания антикоррупционного суда в повестке дня пока нет, поэтому депутаты ждут президентского законопроекта. Активисты говорят, что будут пускать в Раду беспрепятственно всех депутатов, однако не будут выпускать в случае негативного голосования.

Напомним, 18 октября, в центре Киева при попытке штурма палаточного городка митингующих полицейские задержали десять человек.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, позже активисты установили у здания палатки.

фото: facebook.com/dtp.kiev.ua