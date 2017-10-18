Протесты в Киеве. Конфликтов нет, палатки стерегут люди с батальона "Донбасс"

Палатки стерегут люди с нашивками батальона "Донбасс".

В Киеве возле Верховной Рады по улице Грушевского палатки продолжают стоять на проезжей части, ситуация спокойная.

Палатки стерегут люди с нашивками батальона "Донбасс", также небольшие палатки расположены напротив здания, сообщает "Украинская правда" парламента в Мариинском парке.

В палаточном городке оборудованы полевые кухни, люди завтракают гречневой кашей.

Под зданием Рады находятся несколько сотен нацгвардийцев, которые следят за порядком.

На входах в правительственный квартал полиция проверяет сумки прохожих.

Журналистка Анна Цуканова в своем Facebook написала, что на повороте с Крещатика на Городецкого машины уже пропускают, но проверяют все багажники, что несколько задерживает автомобильный поток.

В то же время, как сообщает издание, автомобили проверяют возле метро "Арсенальная", особенно грузовые. Полицейские спрашивают у водителей, куда они едут. Та же ситуации на улице Шелковичной на перекрестке с улицей Бассейной. Утром там стояла большая очередь из машин, их тоже проверяли.

Конфликтных ситуаций пока нет.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять митингующих и разгонять палаточный городок.

Напомним, в Киеве под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.

фото: pravda.com.ua