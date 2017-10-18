Протесты в Киеве. Конфликтов нет, палатки стерегут люди с батальона "Донбасс"

Палатки стерегут люди с нашивками батальона "Донбасс".
Палатки стерегут люди с нашивками батальона "Донбасс", также небольшие палатки расположены напротив здания, сообщает "Украинская правда" парламента в Мариинском парке.
В палаточном городке оборудованы полевые кухни, люди завтракают гречневой кашей.
Под зданием Рады находятся несколько сотен нацгвардийцев, которые следят за порядком.
На входах в правительственный квартал полиция проверяет сумки прохожих.
Журналистка Анна Цуканова в своем Facebook написала, что на повороте с Крещатика на Городецкого машины уже пропускают, но проверяют все багажники, что несколько задерживает автомобильный поток.
В то же время, как сообщает издание, автомобили проверяют возле метро "Арсенальная", особенно грузовые. Полицейские спрашивают у водителей, куда они едут. Та же ситуации на улице Шелковичной на перекрестке с улицей Бассейной. Утром там стояла большая очередь из машин, их тоже проверяли.
Конфликтных ситуаций пока нет.
Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять митингующих и разгонять палаточный городок.
Напомним, в Киеве под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.
фото: pravda.com.ua