Пьяное ДТП в Киеве: работник Нацполиции сбил байкера на Позняках

Работником Нацполиции является следователь Вовк из 2-го теротдела полиции Днепровского управления.

Водитель Subaru следователь Вовк facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Позняках водитель Subaru грубо нарушил Правила дорожного движения и тяжело травмировал байкера.

ДТП произошло по адресу ул. Мишуги, 9 у L'Kafa и ТРЦ "Пирамида", сообщает dtp.kiev.ua.

Разворачиваясь через двойную сплошную полосу, водитель авто сбил мотоциклиста, который двигался в своей полосе.

Свидетели аварии утверждают, что от водителя пахло алкоголем.

Пострадавший байкер госпитализирован в больницу.

Прибывший наряд патрульных отказывается опрашивать свидетелей, и отказывается предложить водителю пройти тест на состояние алкогольного опьянения.

Также установлено, что водитель Subaru является работником Национальной полиции. Сообщается, что это следователь Вовк с 2-го территориального отдела полиции Днепровского управления.

"Только что был идентифицирован водитель "навеселе", это действительно работник Нац.полиции, а именно следователь Волк с 2 территориального отдела полиции Днепровского управления!!!", — говорится в сообщении.

Активисты также просят помочь СМИ, чтобы эта "мерзость была освобождена из рядов Нацполиции".

Напомним, в Одессе водитель с документами майора СБУ сбил мотоциклистку протаранил три авто и сбежал

фото: facebook.com/dtp.kiev.ua