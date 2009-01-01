Пытался разобрать гранату. В Киеве в результате взрыва погиб молодой мужчина

В квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
"В 11.45 в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила местная жительница с сообщением о взрыве в квартире соседей. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа ... В квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты", — говорится в сообщении.
Известно, что в квартире жили два брата, один из которых находился дома.
"Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась. Это услышала соседка, которая и вызвала полицию", — сказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате взрыва газа в многоэтажке есть погибшая и пострадавшая.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.