Пытался разобрать гранату. В Киеве в результате взрыва погиб молодой мужчина

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1 / 3 В Киеве в результате взрыва погиб молодой мужчина (kyiv.npu.gov.ua)

В квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины.

В Киеве в результате взрыва погиб молодой мужчина kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 9 ноября, в Киеве в результате взрыва гранаты в квартире погиб мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В 11.45 в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила местная жительница с сообщением о взрыве в квартире соседей. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа ... В квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты", — говорится в сообщении.

Известно, что в квартире жили два брата, один из которых находился дома.

"Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась. Это услышала соседка, которая и вызвала полицию", — сказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате взрыва газа в многоэтажке есть погибшая и пострадавшая.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.