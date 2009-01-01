Разбился насмерть. В Киеве с 29-го этажа бизнес-центра выбросился мужчина

Трагический случай произошел около 1:40 на ул. Большая Васильковская, 72.

БЦ "Олимпийский" aviso.ua

В субботу, 28 января, в центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра "Олимпийский" и погиб.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Трагический случай произошел около 1:40 на ул. Большая Васильковская, 72.

Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Вероятнее всего, мужчина покончил жизнь самоубийством. По сведениям издания, погибший — житель Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском ресторане молодой человек выстрелил себе в голову.

Фото: "Авизо".