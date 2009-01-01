Разбился насмерть. В Киеве с 29-го этажа бизнес-центра выбросился мужчина

Трагический случай произошел около 1:40 на ул. Большая Васильковская, 72.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на медиков.
Трагический случай произошел около 1:40 на ул. Большая Васильковская, 72.
Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Вероятнее всего, мужчина покончил жизнь самоубийством. По сведениям издания, погибший — житель Донецка.
Напомним, ранее сообщалось, что в киевском ресторане молодой человек выстрелил себе в голову.
Фото: "Авизо".