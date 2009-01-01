Разборки и драка. В Киеве свадьба закончилась убийством брата жениха

Следователи задержали злоумышленника, которым оказался 32-летний киевлянин.

В Киеве свадьба закончилась убийством kyiv.npu.gov.ua

В Киеве во время празднования свадьбы между гостями произошел конфликт, который закончился убийством брата жениха.

Трагедия произошла в Святошинском районе столицы, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

Отмечается, что к правоохранителям обратились очевидцы, которые после празднования свадьбы обнаружили 24-летнего брата жениха без признаков жизни. Впоследствии следователи задержали злоумышленника, которым оказался 32-летний киевлянин.

"Во время празднования свадьбы родственницы между подозреваемым и братом жениха возник словесный конфликт. В разгаре ссоры киевлянин нанес младшему оппоненту удар кулаком в голову, от чего тот упал на асфальт", — говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, после извинения парни продолжили празднование. Уже на следующий день родственники потерпевшего обнаружили его в постели мертвым.

Уточняется, что после проведения судебно-медицинской экспертизы правоохранители выяснили, что причиной смерти парня стали удары тупым предметом. В полиции инцидент расследуют по статье "убийство по неосторожности".

32-летнему киевлянину сообщили о подозрении. На время следствия его отпустили под личное обязательство. Мужчине грозит до пяти лет за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве подросток убил мать и выбросился с четвертого этажа.