Разбой и поножовщина. В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с деньгами

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1 / 3 В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с деньгами (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчина вышел из пункта обмена валют, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку.

В Киеве у раненого мужчины отобрали сумку с деньгами kyiv.npu.gov.ua

В Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку в которой, по его словам, были деньги и нанесли мужчине ножевые ранения

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Событие произошло в Соломенском районе столицы возле одного из пунктов обмена валют.

Как выяснили правоохранители, мужчина вышел из помещения, когда к нему подбежали двое неизвестных и выхватили из рук сумку. Пострадавший попытался догнать обидчиков, но те нанесли ему несколько ножевых ранений. Мужчина не сразу осознал тяжесть ранений, поэтому вернулся в собственный автомобиль, позвонил родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию и врачей.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве молодчики жестоко избили пенсионера: требовали деньги.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.