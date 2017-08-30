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Разбой и ранение. В Киеве неизвестные похитили из авто несколько миллионов — СМИ

Сегодня, 20:55

Оперативники продолжают опрашивать свидетелей происшествия.

пистолет
В Киеве произошло разбойное нападение pravo-kiev.com
В Святошинском районе Киева трое неизвестных ранили мужчину из огнестрельного оружия и украли из багажника его автомобиля сумку с деньгами.

Столичная полиция объявила план "Перехват", сообщили в отделе коммуникации ведомства в Facebook.

Отмечается, что 40-летний водитель получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись на сером BMW. В городе объявили план "Перехват".

Оперативники продолжают опрашивать свидетелей происшествия.

По данным корреспондентов проекта "Вартові Еспресо", в украденной сумке находилось несколько миллионов гривен.

Детали преступления уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве преступники похитили 5 миллионов.

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Киев, разбой, ранение, ограбление
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