Разбой и ранение. В Киеве неизвестные похитили из авто несколько миллионов — СМИ

Оперативники продолжают опрашивать свидетелей происшествия.

В Киеве произошло разбойное нападение pravo-kiev.com

В Святошинском районе Киева трое неизвестных ранили мужчину из огнестрельного оружия и украли из багажника его автомобиля сумку с деньгами.

Столичная полиция объявила план "Перехват", сообщили в отделе коммуникации ведомства в Facebook.

Отмечается, что 40-летний водитель получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись на сером BMW. В городе объявили план "Перехват".

Оперативники продолжают опрашивать свидетелей происшествия.

По данным корреспондентов проекта "Вартові Еспресо", в украденной сумке находилось несколько миллионов гривен.

Детали преступления уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве преступники похитили 5 миллионов.