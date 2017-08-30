Разбой и ранение. В Киеве неизвестные похитили из авто несколько миллионов — СМИ

Оперативники продолжают опрашивать свидетелей происшествия.
Столичная полиция объявила план "Перехват", сообщили в отделе коммуникации ведомства в Facebook.
Отмечается, что 40-летний водитель получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись на сером BMW. В городе объявили план "Перехват".
Оперативники продолжают опрашивать свидетелей происшествия.
По данным корреспондентов проекта "Вартові Еспресо", в украденной сумке находилось несколько миллионов гривен.
Детали преступления уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве преступники похитили 5 миллионов.