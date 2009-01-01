Разбой со стрельбой. В Киеве неизвестный напал на почту, забрал деньги из кассы

Инцидент случился сегодня днем в Днепровском районе столицы.

Человек с пистолетом, иллюстрация УНИАН

В среду, 18 января, в Днепровском районе Киевана почтовое отделение, он сделал два выстрела, забрал из кассы деньги и скрылся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился на ул. Алма-Атинская, правоохранителям о нем стало известно около 14:00, никто не пострадал.

"По словам очевидцев, в помещение почты зашел молодой человек в возрасте примерно 18-20 лет в черной одежде", — отметили в пресс-службе.

Неизвестный сделал два выстрела, приказал всем лечь на пол, а потом перегнулся через стойку и забрал из кассы около 3 тыс. гривен, после чего побежал в направлении лесополосы и прилегающих заводов.

"Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса", — добавили в отделе коммуникации.

Ранее в Соломенском районе Киева возле одного из пунктов обмена валют неизвестные отобрали у мужчины сумку, в которой, по его словам, были деньги, а также ранили ножом. Узнать больше о преступлении можно здесь.