Разбой со стрельбой. В Киеве вооруженный бандит ограбил банк

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1 / 3 В Киеве вооруженный бандит ограбил банк (donbass.ua)

В результате ограбления никто не пострадал.

В Киеве вооруженный бандит ограбил банк donbass.ua

В среду, 24 мая, в Печерском районе Киева злоумышленник с оружием ограбил банк на 285 гривен.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"Совершив несколько выстрелов в потолок, злоумышленник забрал 285 гривен. На месте работают правоохранители", — написала она.

По словам Блищик, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступило в 16:45. Информацию предоставил диспетчер частной охраны.

Сведения о происшествии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

В результате ограбления никто не пострадал.

Приметы злоумышленника переданы всем патрульным и оперативным сотрудникам. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее в Киеве с поличным поймали рецидивиста, ограбившего пункт обмена валют.

Фото: Фейсбук О.Блищик.