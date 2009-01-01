Разбой в Киеве. Мужчина с ножом напал на девушку, его поймали копы

Злоумышленник оказался жителем столицы, отметили в полиции.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в столице, ссылаясь на данные руководителя Святошинского управления полиции Владимира Ткаченко.
В ведомстве уточнили, что нападавшим оказался 31-летний местный житель, он уже привлекался к уголовной ответственности.
"На 21-летнюю женщину напал незнакомец, угрожая ножом, пытался отобрать вещи. Ситуацию увидели прохожие и вызвали полицию", — отметили в пресс-службе.
При задержании мужчины сотрудники следственно-оперативной группы изъяли орудие преступления. По факту случившегося начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева на парковке недалеко от бизнес-центра выстрелом в грудь убили мужчину, правоохранители ищут злоумышленника. Узнать больше о преступлении можно здесь.
Фото: kyiv.npu.gov.ua