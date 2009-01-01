Разбой в Киеве. Неизвестные напали на авто частной охраны и украли сумку с деньгами

Преступление произошло сегодня днем на проспекте Победы.
Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 16 часов на проспекте Победы, сумма ущерба устанавливается.
"К автомобилю частной охраны подбежали четверо неизвестных, разбили водительское и задние пассажирские окна", — отметили в полиции.
В машине были три человека. Один из нападавших ударил мужчину, который сидел на заднем сиденье, и забрал сумку с деньгами. В столице введен план "Перехват": правоохранители ищут темное авто Mercedes. Начато производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева грабитель с ружьем обчистил ювелирный магазин, в результате преступления никто не пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: kyiv.npu.gov.ua