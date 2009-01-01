Разбой в Киеве. Неизвестные отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен

После содеянного злоумышленники скрылись на темном автомобиле.

В Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами Скриншот

двое нападавших в масках забрали из автомобиля 30-летнего мужчины барсетку и сумку с миллионом гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина остановился на светофоре, двое неизвестных в балаклавах разбили стекло в его автомобиле и забрали с пассажирского сиденья барсетку, а из багажника сумку, в которой находился один миллион гривен. После содеянного злоумышленники скрылись на темном автомобиле. Потерпевший сначала направился в офис, а потом позвонил в полицию. По словам 30-го мужчины, он хотел приобрести автомобиль.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей — возможных свидетелей и очевидцев и разыскивают нападавших на предпринимателя.

Напомним, ранее в Киеве арестовали девушку, напавшую на пункт обмена валют.