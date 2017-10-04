Разгром АЗС и стычки с полицией. В Киеве протестовали из-за застройки на Позняках, есть пострадавший

Участники акции забросали яйцами начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова, прибывшего на место событий.

В Киеве протестовали из-за застройки на Позняках Українські новини

В среду, 4 октября, в Дарницком районе Киеве участники акции протеста разгромили АЗС "ОККО" на улице Ревуцкого.

Об этом идет речь в сообщении "Українських новин".

Около 300 человек проводят митинг против строительства автозаправочной станции (АЗС) "ОККО" на улице Ревуцкого, 8 в Киеве. Отмечено, что в акции участвуют местные жители и около 40 участников политической партии "Национальный корпус".

Около 19:40 участники акции забросали яйцами начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова, прибывшего на место событий. Также митингующие надели ему на шею покрышку, забросали петардами и заблокировали его движение.

После этого другая группа митингующих начала громить АЗС.

В 20:00 заправка была разгромлена.

Около 20:05 на место происшествия прибыло подкрепление полиции.

Позже сообщили о том, что при разгроме АЗС ранен несовершеннолетний. Подросток, предположительно участник политической партии "Национальный корпус", получил травму ноги. Его увезла машина скорой помощи.

Во время разгрома АЗС участники акции применяли петарды и дымовые шашки.

По состоянию на 20:20 полиция в полном обмундировании выстроилась в шеренгу возле заправки, но не предпринимает меры по разгону протестующих.

Напомним, ранее в столкновениях в Киеве на месте застройки пострадали 15 милиционеров.

Фото и видео: ukranews.com.