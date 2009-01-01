Разошлись во взглядах на политику. В Киеве пенсионер топором и ножом убил коллегу по работе

Между мужчинами-пенсионерами, которые работали и жили на фирме, возник конфликт на политическую тему.
Злоумышленника задержали на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что между мужчинами-пенсионерами, которые работали и жили на фирме, возник конфликт на политическую тему. Уроженец Черниговщины оскорбительно высказывался в адрес своего коллеги.
Дончанин, когда закончились аргументы, ударил оппонента обухом топора в голову, а после нанес многочисленные ножевые ранения. После содеянного он позвонил коллеге, который и сообщил о происшествии правоохранителям.
Полиция рассказала, что потерпевшему нанесли около 12-ти колото-резаных ранений туловища, шеи и рубленых ран лица, в результате чего он умер.
Следственным отделом Деснянского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начато уголовное производство. Уроженца Донецкой области задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье убили участника АТО и его сожительницу.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.
Видео: поліція Києва.