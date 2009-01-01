Разрушение памятника героям Небесной сотни в Киеве. Суд арестовал вандала на два месяца

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.
Такое решение принял судья Печерского районного суда Киева Роман Новак, удовлетворив ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого, сообщает УНИАН.
Также в постановлении говорится, что подозреваемый обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Залог может внести или он лично, или залогодатель.
Также данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.
Чеканова доставили в следственный изолятор после завершения судебного заседания.
Читайте по теме статью Андрея Кокотюхи "Чому розчарування наслідками Революції Гідності дорівнює втраті гідності".