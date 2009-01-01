Разрушение памятника героям Небесной сотни в Киеве. Суд арестовал вандала на два месяца

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.

Юрий Чеканов на скамье подсудимых УНИАН

В пятницу, 6 октября, жителю Севастополя Юрию Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева , избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.

Такое решение принял судья Печерского районного суда Киева Роман Новак, удовлетворив ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого, сообщает УНИАН.

Также в постановлении говорится, что подозреваемый обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Залог может внести или он лично, или залогодатель.

Также данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.

Чеканова доставили в следственный изолятор после завершения судебного заседания.

Читайте по теме статью Андрея Кокотюхи "Чому розчарування наслідками Революції Гідності дорівнює втраті гідності".