Разъяренные вкладчики Войцеховского потребовали от "Свободы" прекратить политический цирк в Киевсовете

Представители фракции заблокировали трибуну во время выступления мэра Киева Виталия Кличко, обсуждавшего пути помощи пострадавшим от аферы застройщика Войцеховского.

Более ста обманутых инвесторов столичных новостроек скандального застройщика Анатолия Войцеховского потребовали от руководителя киевской "Свободы" разблокировать трибуну Киевского городского совета, обвинив его во лжи и политических интригах.

15 марта депутаты от ВО "Свобода" заблокировали трибуну Киевского городского совета во время выступления мэра Киева Виталия Кличко, сорвав пленарное заседание, которое только что началось. Депутаты горсовета должны были рассматривать ряд вопросов, важных для обеспечения жизнедеятельности столицы.

Вопрос о внесении изменений в решение Киевсовета "об утверждении городской программы создания (обновления) градостроительной документации в городе Киеве", который должен был помочь пострадавшим от аферы Войцеховского, стоял на повестке дня пленарной сессии Киевсовета, однако представители фракции "Свобода" заблокировали трибуну по политическим мотивам во время выступления мэра Киева Виталия Кличко, сорвав пленарное заседание в самом начале.

Позже в кулуарах обманутые вкладчики обступили главу фракции "Свобода" Юрия Сиротюка с требованием прекратить политические игры и разблокировать трибуну.

"Открывайте сессию! Пять человек не могут решать за весь Киев. Позор "Свободе", – скандировали в кулуарах киевляне.

Однако лидер киевской "Свободы" не сжалился над обманутыми вкладчиками и трибуну разблокировать отказался. В ответ те обвинили "Свободу" во лжи и политических интригах, которые для "свободовцев" важнее интересов киевлян.

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