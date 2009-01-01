Репетиция парада на Крещатике: военные музыканты, Полторак в метро и "королевская" бригада

В этом году военный парад будет особенным.

УНИАН

Вчера, 16 августа, вечером на главной улице страны — на Крещатике —прошла, посвященного очередной годовщине Независимости Украины.

На нем присутствовали представители всех родов войск Вооруженных сил Украины. Главной целью тренировки было дать военным привыкнуть к Крещатику и Майдану, а также огромному зрительского вниманию, сообщает ТСН.

Поскольку из-за парада центр Киева был перекрыт и в столице образовались пробки, министру обороны Степану Полтораку пришлось добираться на Крещатик на метро.

"Основные недостатки, которые мы увидели на первом прогоне, ожидаемые. Это извилистая дорога, она немного заворачивает, — это особенность Крещатика. Мы учтем эти ошибки, я думаю, что второй и последующие прогоны будут лучшие", — цитирует Полторака Громадське.

В этом году парад на День Независимости будет не таким помпезным, как в прошлом году — на главную улицу столицы не будет выезжать военная техника. Однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади. Старые советские "бобики" военных заменят американскими "хаммерами, а несколько сотен военных музыкантов будут играть марши суток освободительных соревнований УНР начала ХХ века.

В этом году парад будет особенным, ведь вместе с украинскими военными маршем прошагают представители вооруженных сил еще десяти стран.

Новинкой этого парада стало то, что боевые формирования получат новые названия — к порядковому номеру добавят имена героев украинской истории. Уже известно, что в армии будет подразделение имени гетмана Ивана Выговского, который в 1659 году разгромил московское войско под Конотопом, а 24-я бригада ВСУ будет носить имя короля Даниила Галицкого.

Генеральная репетиция парада — уже в парадной форме — состоится 22 августа.

Ранее "Главред" сообщал, что военные показали техникк, которую после празднования Дня Независимости передадут в АТО.