Рейд в киевском клубе. Задержанным парням выдали повестки и отпустили из военкомата

Защита молодых людей хочет обжаловать действия правоохранителей в суде, сказал адвокат.

Наручники, иллюстрация dpsu.gov.ua

Парням, задержанным во время рейда вJugendhub, выдали повести на призывную комиссию и отпустили из военкомата.

Об этом их адвокат Роман Стоичев рассказал "Громадському".

В то же время он уточнил, что защита молодых людей готовится обжаловать действия правоохранителей в суде.

"В правовом государстве не может царить беззаконие. Надеемся, что суд даст надлежащую оценку действиям правоохранителей и военных военкомата", — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева в одном из ночных клубов задержали 17 человек, у которых были наркотические вещества, а сотрудники военкомата обнаружили 32 людей, уклонявшихся от призыва в армию.