Самоубийство в киевском метро. Мужчина, упавший на рельсы, умер

Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" ничем не смогли помочь человеку.

Скорая помощь, иллюстрация

В пятницу вечером, 10 ноября, в Киеве намужчина упал на рельсы, позже он умер от полученных травм.

Об этом говорится на сайте полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 17:00, по предварительным данным, погибший гражданин — 1962 года рождения, сам прыгнул на рельсы.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи. Прибыв на вызов, "скорая" констатировала смерть мужчины", — отмечается в сообщении.

Пассажир находился на платформе со своей матерью. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. Движение поездов было остановлено на некоторое время. Тело человека направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, 30 октября в Киеве на станции метро "Контактовая площадь" мужчина упал на рельсы, врачи скорой помощи госпитализировали его с тяжелыми травмами, свидетели говорили, что пострадавший потерял ногу.