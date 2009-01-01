Сегодня вечером на Крещатике пройдет репетиция военного парада

Из-за этого движение у центре столицы будет ограничено.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На сайте Минобороны сказано: начало тренировки запланировано на 20.00. Из-за этого движение у центре столицы будет ограничено.
Ограничения предусмотрены с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на Крещатике (от Бессарабской до Европейской площади) на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.
В КГГА напомнили, что в период с 16 по 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.
В центральной части города до 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по ул.Владимирской в связи с ремонтом брусчатки на углу улиц Владимирской и Рейтарской.
Напомним, Полторак рассказал, чем военный парад ко Дню Независимости будет отличаться от предыдущих.