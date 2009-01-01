Сегодня вечером на Крещатике пройдет репетиция военного парада

Из-за этого движение у центре столицы будет ограничено.

УНИАН

Министерство обороны Украины напоминает, что на Крещатике в рамках подготовки к военному параду по случаю Дня Независимости Украины состоится тренировка парадных расчетов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На сайте Минобороны сказано: начало тренировки запланировано на 20.00. Из-за этого движение у центре столицы будет ограничено.

Ограничения предусмотрены с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на Крещатике (от Бессарабской до Европейской площади) на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.

В КГГА напомнили, что в период с 16 по 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.

В центральной части города до 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по ул.Владимирской в связи с ремонтом брусчатки на углу улиц Владимирской и Рейтарской.

Напомним, Полторак рассказал, чем военный парад ко Дню Независимости будет отличаться от предыдущих.