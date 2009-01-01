"Шишка" из структур МВД устроила пьяное смертельное ДТП в Киеве, опубликованы фото

В МВД подтвердили, что Найда спровоцировал смертельное ДТП в Киеве.

Сегодня, 13 ноября, в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева, расположенных на границе микрорайонов Сырец и Святошин, произошло смертельное ДТП. Виновником называют чиновника из структуры МВД.

Об этом написал Айдер Халилов в Facebook.

Как сообщают свидетели, за рулем автомобиля Mazda ехал руководитель одного из территориальных сервисных центров (бывший МРЭО ГАИ), что входит в структуру Министерства внутренних дел.

"Это мое авто... Сегодня попало в ДТП на ул. Стеценко в Киеве. Пьяный водитель на Mazda выехал на встречную и столкнулся в лоб с авто Mitsubishi Colt, которое отбросило на меня. В результате столкновения машин погиб пассажир Mitsubishi , водитель ранен. За рулем Mazda оказался начальник МРЭО Найда Владимир Владимирович. Приехала куча людей, чтобы его отмазать", — написал Халилов.

Как сообщает ТСН с места события, в Mitsubishi были двое 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу.

Издание dtp.kiev.ua также утверждает, что "за рулем Mazda был чиновник из сервисного центра (МРЭО) (зам начальника?) Найда, за ним была погоня. Пассажир 1955 г.р. погиб. Его тело извлекают с помощью гидроинструментов. Водитель сбросил удостоверение. Оказывал сопротивление. В наручниках".

Между тем, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook подтвердил, что его подчиненный Владимир Найда спровоцировал смертельное ДТП в Киеве.

По его словам, работник сервисного центра 8043 в Киеве Владимир Найда вылетел на своем автомобиле на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Spacestar. В результате погиб пассажир Mitsubishi.

"Сейчас проводят медосвидетельствование Найды. Гарантирую, что он понесет полную ответственность за совершенное преступление", — пообещал чиновник.

Напомним, в Сумах, в ночь на 13 ноября, нетрезвый полицейский врезался на своей машине в патрульный автомобиль.

фото: facebook.com