Школы, детсады и больницы. В Киеве стартовал отопительный сезон

Мы начинаем отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы, заявил Петр Пантелеев.
Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-cлужба КГГА.
"Мы начинаем отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы — школах, детсадах, больницах, учреждениях социальной защиты и тому подобное. Подключение будет осуществляться по заявкам администраций этих заведений", — прокомментировал он.
Пантелеев также напомнил, что подключение жилых домов будет осуществляться тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.
Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на коммуналку в следующем году снова будут расти.