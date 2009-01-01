Школы, детсады и больницы. В Киеве стартовал отопительный сезон

Мы начинаем отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы, заявил Петр Пантелеев.

В Киеве стартовал отопительный сезон kiyany.obozrevatel.com

С понедельника, 9 октября, в Киеве детские сады, школы и больницы начали подключать к отоплению

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-cлужба КГГА.

"Мы начинаем отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы — школах, детсадах, больницах, учреждениях социальной защиты и тому подобное. Подключение будет осуществляться по заявкам администраций этих заведений", — прокомментировал он.

Пантелеев также напомнил, что подключение жилых домов будет осуществляться тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на коммуналку в следующем году снова будут расти.