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Синоптик предупредила, что завтра в Киеве ожидается дождь

Сегодня, 17:25

В среду в столице будет холодно, отметила Диденко.

Киев, дождь, гроза 3
Непогода в Киеве, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva
В понедельник, 4 августа, в Киеве днем будет тепло и хорошо, а вечером ожидается дождь, будет задувать ветер.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она предупредила, что 5 числа в столице похолодает, температура воздуха составит +18, +19 градусов.

"В среду — дожди и холодно. Потеплеет ощутимо с 10-11 сентября. Неделя — пестрая", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.

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Киев, погода, Диденко
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