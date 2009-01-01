Синоптик предупредила, что завтра в Киеве ожидается дождь

В среду в столице будет холодно, отметила Диденко.

Непогода в Киеве, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva

В понедельник, 4 августа, в Киеве днем будет тепло и хорошо, а вечером ожидается дождь, будет задувать ветер.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она предупредила, что 5 числа в столице похолодает, температура воздуха составит +18, +19 градусов.

"В среду — дожди и холодно. Потеплеет ощутимо с 10-11 сентября. Неделя — пестрая", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа в Украине бушевала непогода — были грозовые дожди, местами ливни и сильные порывы ветра, один человек погиб, пятеро пострадали, много населенных пунктов остались без электричества.