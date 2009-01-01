Синоптик предупредила, когда в Киеве немного похолодает

Завтра в столице будет тепло, отметила Диденко.

Киев, иллюстрация facebook/Olga Kolgusheva

В конце текущей недели, 25-26 мая, в Киеве ожидаются дожди с грозами и небольшое похолодание.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

По ее данным, 24 числа в столице будет тепло, температура воздуха может прогреться до 24 градусов со знаком плюс.

"В Киеве завтра есть вероятность локальных дождей. В четверг-пятницу — разнокалиберные дожди с грозами в столице и небольшое похолодание", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая в Украине выпал снег. Позже директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснил, что такие осадки в стране стали возможны после наступления очень холодных масс арктического воздуха.