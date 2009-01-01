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Синоптик предупредила, когда в Киеве ощутимо похолодает

Сегодня, 22:20

На выходных в столице возможны дожди, отметила Диденко.

Киев,осень
Осень в Киеве, иллюстрация УНИАН
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве во вторник — 14 ноября — начнется ощутимое похолодание.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что на выходных — 11-12 ноября — в столице ожидаются периодические дожди.

"В субботу до +10, в воскресенье снижение, до +5, в понедельник снова — до +10, а во вторник начнется похолодание. Еще не до сильных, конечно, морозов, но такое уже ощутимое, по сезону", — отметила Диденко.

Напомним, в конце октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.

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Киев, погода, Диденко, похолодание
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