Синоптик предупредила, когда в Киеве ощутимо похолодает

На выходных в столице возможны дожди, отметила Диденко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнила, что на выходных — 11-12 ноября — в столице ожидаются периодические дожди.
"В субботу до +10, в воскресенье снижение, до +5, в понедельник снова — до +10, а во вторник начнется похолодание. Еще не до сильных, конечно, морозов, но такое уже ощутимое, по сезону", — отметила Диденко.
Напомним, в конце октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.