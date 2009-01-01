Синоптик предупредила, когда в Киеве ощутимо похолодает

На выходных в столице возможны дожди, отметила Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация УНИАН

Синоптикспрогнозировала, что в Киеве во вторник — 14 ноября — начнется ощутимое похолодание.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что на выходных — 11-12 ноября — в столице ожидаются периодические дожди.

"В субботу до +10, в воскресенье снижение, до +5, в понедельник снова — до +10, а во вторник начнется похолодание. Еще не до сильных, конечно, морозов, но такое уже ощутимое, по сезону", — отметила Диденко.

Напомним, в конце октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.