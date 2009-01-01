Синоптик предупредила: в Киеве скоро похолодает

Завтра в столице "можно идти на работу в летнем гардеробе", отметила Диденко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт подчеркнула, что завтра "можно идти на работу в летнем гардеробе".
"В Киеве 12 сентября… будет солнечно и тепло. Столичный температурный максимум достигнет +28 градусов. В среду… похолодает до +19, +20", — говорится в сообщении.
Напомним, 3 сентября в Ивано-Франковской области бушевала непогода — в областном центре был ливень с грозой, а в селе Микуличин прошла "сумасшедшая" гроза, выпал град размером c перепелиное яйцо.