Синоптик предупредила: завтра в Киеве погода резко изменится

В День Независимости в столице не ожидаются осадки, отметила Диденко.

Дождь в столице, иллюстрация УНИАН

Синоптикутверждает, что со вторника, 22 августа, в Киеве погода резко изменится — начнутся периодические дожди, а также ощутимо похолодает.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что 24 числа — в День Независимости — "погода обещает быть комфортной: без осадков и умеренно тепло".

"С 25 августа и до конца следующей недели снова вероятно повышение температуры воздуха до жары", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа в захваченном РФ Крыму прошли ливни, в ряде населенных пунктов были залиты улицы, у Дачного (входит в состав Судака) с гор на дорогу сошли сильные потоки воды вместе с грязью, они смыли около 15 автомобилей, некоторые были повреждены.